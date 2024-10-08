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На станции Волховстрой-1 в Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов
Сегодня, 16:22
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На станции Волховстрой-1 в Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов

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В результате пострадавших и утраты груза нет.

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту схода полувагона грузового поезда на станции Волховстрой-1 в Ленобласти. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. 

Инцидент случился вечером 23 марта. В результате пострадавших и утраты груза нет, задержек в движении составов не допущено.

Волховстроевская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Ранее на Piter.TV: на севере Петербурга трамвай сошел с рельсов и столкнулся со встречным вагоном. 

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: волховстрой, сход с рельсов
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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