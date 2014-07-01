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На севере Петербурга трамвай сошел с рельсов и столкнулся со встречным вагоном
Сегодня, 14:20
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На севере Петербурга трамвай сошел с рельсов и столкнулся со встречным вагоном

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В настоящее время информации о пострадавших нет.

На перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского в Петербурге произошло с ДТП с двумя трамваями. Об этом пишет 25 февраля tg-канал "Mash на Мойке". 

По предварительным данным, один из трамваев сошел с рельсов и столкнулся со встречным вагоном. На месте аварии образовался небольшой затор. 

В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее на Piter.TV: восьмиклассница попала под колеса Volkswagen на улице Шотмана. 

Фото: Telegram / Mash на Мойке; "Яндекс.Карты"

Теги: дтп с трамваями, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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