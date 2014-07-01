На севере Петербурга трамвай сошел с рельсов и столкнулся со встречным вагоном

В настоящее время информации о пострадавших нет.

На перекрестке проспектов Энгельса и Луначарского в Петербурге произошло с ДТП с двумя трамваями. Об этом пишет 25 февраля tg-канал "Mash на Мойке".

По предварительным данным, один из трамваев сошел с рельсов и столкнулся со встречным вагоном. На месте аварии образовался небольшой затор.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.TV: восьмиклассница попала под колеса Volkswagen на улице Шотмана.

Фото: Telegram / Mash на Мойке; "Яндекс.Карты"