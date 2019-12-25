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Восьмиклассница попала под колеса Volkswagen на улице Шотмана
Сегодня, 9:21
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Восьмиклассница попала под колеса Volkswagen на улице Шотмана

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Пострадавшую доставили в больницу имени К. А. Раухфуса с закрытым перелом и ушибленной раной левой стопы.

Полицейские проводят проверку по информации о ДТП в Невском районе Петербурга с пострадавшей школьницей, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Днем 24 февраля на улице Шотмана 48-летний водитель автомобиля Volkswagen Passat вне пешеходного перехода сбил 13-летнюю восьмиклассницу. Пострадавшую доставили в больницу имени К. А. Раухфуса с закрытым перелом и ушибленной раной левой стопы. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: BMW упал в реку Стрелку в Ломоносовском районе. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, улица шотмана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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