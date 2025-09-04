В Лиссабоне при сходе фуникулера с рельсов погибли 15 человек

Причина аварии пока устанавливается.

В Лиссабоне при сходе фуникулера "Глория" с рельсов погибли 15 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.

Инцидент произошел вечером 3 сентября в столице Португалии. Причина аварии пока устанавливается. Сообщается о 18 пострадавших в результате схода фуникулера с рельсов. Из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Для проведения расследования была вызвана бригада судебной полиции. В Лиссабоне объявлен трехдневный траур.

Видео: YouTube / CBC News: The National