В Лиссабоне при сходе фуникулера с рельсов погибли 15 человек

В Лиссабоне при сходе фуникулера "Глория" с рельсов погибли 15 человек. Об этом сообщил телеканал CNN Portugal.
Инцидент произошел вечером 3 сентября в столице Португалии. Причина аварии пока устанавливается. Сообщается о 18 пострадавших в результате схода фуникулера с рельсов. Из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Для проведения расследования была вызвана бригада судебной полиции. В Лиссабоне объявлен трехдневный траур.
Ранее мы сообщали, что более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии.
