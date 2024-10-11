  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:16
155
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии

0 0

Причина поломки уточняется.

Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Okaz.

Инцидент произошел в городе Эт-Таиф. Колонна аттракциона "360 градусов" внезапно сломалась при подъеме, после чего врезалась на высокой скорости в ту часть, в которой сидели люди. Сообщается о 23 пострадавших, получивших травмы различной степени. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Причина поломки уточняется.

Ранее мы сообщали, что в США потерпел крушение легкомоторный самолет.

Видео: X / Michael Elgort

Теги: аттракцион, обрушение, пострадавшие, саудовская аравия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии