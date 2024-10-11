Причина поломки уточняется.

Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Okaz.

Инцидент произошел в городе Эт-Таиф. Колонна аттракциона "360 градусов" внезапно сломалась при подъеме, после чего врезалась на высокой скорости в ту часть, в которой сидели люди. Сообщается о 23 пострадавших, получивших травмы различной степени. Их доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Причина поломки уточняется.

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Видео: X / Michael Elgort