В США потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna 441. Об этом сообщил телеканал Fox 8.
Инцидент произошел 29 июня рядом с населенным пунктом Хауленд в штате Огайо. Самолет направлялся в город Бозмен. Через семь минут после взлета он потерпел крушение.
На борту самолета находились шесть человек, включая членов экипажа. Все они погибли в результате крушения. На данный момент выясняется причина авиакатастрофы.
Ранее мы сообщали, что число жертв крушения самолета в Индии превысило 290 человек.
Видео: YouTube / WKYC Channel 3
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