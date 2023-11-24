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В США потерпел крушение легкомоторный самолет

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На борту самолета находились шесть человек, включая членов экипажа.

В США потерпел крушение легкомоторный самолет Cessna 441. Об этом сообщил телеканал Fox 8.

Инцидент произошел 29 июня рядом с населенным пунктом Хауленд в штате Огайо. Самолет направлялся в город Бозмен. Через семь минут после взлета он потерпел крушение.

На борту самолета находились шесть человек, включая членов экипажа. Все они погибли в результате крушения. На данный момент выясняется причина авиакатастрофы.

Ранее мы сообщали, что число жертв крушения самолета в Индии превысило 290 человек.

Видео: YouTube / WKYC Channel 3

Теги: жертвы, крушение самолета, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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