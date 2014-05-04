Число жертв крушения самолёта в Индии превысило 290 человек

Появилось видео взлёта и крушения Boeing.

Катастрофа пассажирского самолета авиакомпании Air India в Ахмедабаде привела к масштабным человеческим жертвам - по последним данным, погибло более 290 человек, включая 241 пассажира на борту и около 50 человек на земле.

Лайнер Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс в Лондон, потерпел крушение всего через несколько минут после взлета из аэропорта Ахмедабада. Опубликованное RT видео катастрофы показывает момент взлета и последующего падения воздушного судна.

Обнаружены два выживших. Спасательные операции продолжаются, однако шансы найти выживших минимальны из-за масштабов разрушений и возникшего после падения сильного пожара.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан водитель BMW, устроивший стрельбу на Парашютной улице.

Видео: Telegram / RT