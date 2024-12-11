Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа рухнувшего в США лайнера

Отмечается, что за 20 секунд до авиакатастрофы диспетчер просила военный вертолет пропустить пассажирский борт.

Появилась запись переговоров диспетчера и экипажа рухнувшего под Вашингтоном самолета. Запись с переговорами опубликовало "РИА Новости".

Отмечается, что за 20 секунд до авиакатастрофы диспетчер просила военный вертолет пропустить пассажирский борт, однако пилот не отреагировал на ее слова. Она также заявила, что столкновение могло произойти примерно в 800 метрах от одной из взлетно-посадочных полос. Сразу же после авиакрушения было объявлено о закрытии аэропорта.

Ранее военный летчик высказался о причинах авиакатастрофы в Вашингтоне.

Видео: "РИА Новости"