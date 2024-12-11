Военный летчик высказался о причинах авиакатастрофы в Вашингтоне

По словам эксперта, структуры военной и гражданской авиации сильно различаются.

Военный летчик Владимир Попов высказался о причинах авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, столкновение гражданского самолета и военного вертолета могло произойти из-за разницы в методических и технологических моментах. Он подчеркнул, что структуры военной и гражданской авиации сильно различаются. Попов заявил, что пилоты гражданской авиации менее тщательно наблюдают за воздушным пространством, выполняя команды диспетчера. Напомним, авиакатастрофа произошла возле аэропорта имени Рейгана в ночь на 30 января.

Ранее мы сообщали, что российские фигуристы находились на борту разбившегося в США самолете.

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