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Военный летчик высказался о причинах авиакатастрофы в Вашингтоне
Сегодня, 13:51
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Военный летчик высказался о причинах авиакатастрофы в Вашингтоне

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По словам эксперта, структуры военной и гражданской авиации сильно различаются.

Военный летчик Владимир Попов высказался о причинах авиакатастрофы в Вашингтоне. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, столкновение гражданского самолета и военного вертолета могло произойти из-за разницы в методических и технологических моментах. Он подчеркнул, что структуры военной и гражданской авиации сильно различаются. Попов заявил, что пилоты гражданской авиации менее тщательно наблюдают за воздушным пространством, выполняя команды диспетчера. Напомним, авиакатастрофа  произошла возле аэропорта имени Рейгана в ночь на 30 января.

Ранее мы сообщали, что российские фигуристы находились на борту разбившегося в США самолете.

Фото: Pixabay.com

Теги: авиакатастрофа, вертолёт, мнение эксперта, самолет, сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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