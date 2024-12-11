Сообщается, что среди пассажиров на борту были чемпионы мира по фигурному катанию Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

Российские фигуристы находились на борту разбившегося в США самолете. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, среди пассажиров на борту были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Также сообщается, что в самолете мог быть сын фигуристов Максим, который участвовал в чемпионате США. Супруги летели с турнира, прошедшего в городе Уичито.

Кроме того, в "РИА Новости" сообщают, что вместе с фигуристами в самолете находились тренеры. Об этом заявил спортивный агент Ари Закарян. На месте крушения работает около 300 спасателей.

Ранее мы сообщали, что в США военный вертолет врезался в пассажирский самолет.

Фото: unsplash.com