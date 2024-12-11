Отмечается, что в самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.

В США военный вертолет врезался в пассажирский самолет. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ее слова приводит Fox News.

Инцидент произошел возле аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне. Пассажирский борт CRJ 700 столкнулся в воздухе с вертолетом Sikorsky H-60, после чего упал в реку Потомак. Отмечается, что в самолете находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Внутри вертолета находились трое военных.

На месте работают пожарные. Идет поисковая операция. По данным NBC, из воды удалось вызволить четырех человек. Уточняются подробности столкновения. Экстренные службы сообщили, что все взлеты и посадки из аэропорта приостановлены.

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Видео: YouTube / FOX 11 Los Angeles