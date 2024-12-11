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Anchorage Daily News: истребитель F-35 потерпел крушение в штате Аляска

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Летчик успел катапультироваться, он отправлен в больницу.

Иностранное новостное агенство Anchorage Daily News сообщает о том, что американский истребитель пятого поколения F-35 потерпел крушение в штате Аляска. По информации от местного издания, летчик не пострадал. Известно, что инцидент зафиксирован на территории авиационной базы Военно-воздушных сил США (ВВС) "Эйлсон" после полудня по местному времени. Крушение борта произошло на взлетно-посадочной полосе.  Затем пилот был госпитализирован для медицинского обследования. На появившихся в социальных сетях кадрах заметно, что в момент падения самолет крутился в небе, после чего начинает стремительно падать на землю. Далее происходит сильный взрыв, а от места крушения поднимается столб огня и дыма. Находившийся внутри F-35 летчик успел катапультироваться.

В СМИ уточняется, что примерная стоимость F-35 в среднем составляет порядка 81 миллиона долларов. Самолет пришел на службу в армии США на смену F-16 Fighting Falcons и A-10 Thunderbolt II.  Командование базы США пообещало провести тщательное расследование в целях минимизации шансов повторения подобного происшествия.

В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: f-35, авиакрушение, аляска
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости,

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