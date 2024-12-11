В Хабаровском крае Ан-24 выкатился за пределы взлетной полосы

Обстоятельства инцидента выясняются.

Пассажирский самолет Ан-24 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Соответствующее заявление журналистам сделали представители экстренных служб по региону. Известно, что инцидент произошел в селе Нелькан на территории Аяно-Майского района в Хабаровском крае. Борт не воспламенился, никто из пассажиров или экипажа не пострадал. По предварительным данным, внутри салона находилось 23 человека. В текущий момент специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Дополнительно устанавливаются повреждения. Одной из существующих версий относительно происшествия называется техническая неисправность.

При разгоне он не смог оторваться от полосы, экипаж начал резко тормозить и выкатился за пределы полосы на 30 метров. На борту находились 3 члена экипажа и 20 пассажиров. Пострадавших нет. сообщение для СМИ

Следовавший в Вашингтон самолет совершил аварийную посадку в Лагосе.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ, 112