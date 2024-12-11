Следовавший в Вашингтон самолет совершил аварийную посадку в Лагосе

Известно о нескольких десятках пострадавших.

Не менее 38 человек пострадали в результате аварийной посадки самолета, следовавшего в американскую столицу. Однако до Вашингтона борт так и не долетел, приземлившись на территории нигерийского города Лагос. Соответствующее заявление читателям сделали журналисты из издания The Sun. Авторы сослались на сведения, полученные от директора по связям с общественностью и защите прав потребителей федерального управления аэропортов Нигерии (FAAN) Обиагели Ораха.

Четыре пассажира и два члена экипажа серьезно пострадали, еще 27 пассажиров и пять членов экипажа получили легкие травмы, что в общей сложности составило 38 человек. материал иностранного СМИ

Журналисты сообщили о том, что пассажирский лайнер вылетел из Лагоса и направлялся в Вашингтон, однако в середине рейса экипаж был вынужден вернуться в аэропорт отправления в связи с техническими проблемами на борту. По информации от The Sun, в салоне самолета находились 245 пассажиров и 11 членов команды. После посадки всем пострадавшим была оказана первая помощь, некоторых людей пришлось отправить в больницу. В статье говорится о том, что само воздушное судно не получило значительных повреждений.

Нурмагомедова сняли с самолета после споров со стюардессой.

Фото и видео: Telegram /SHOT