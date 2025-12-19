  1. Главная
Сегодня, 8:49
Частный самолет протаранил несколько машин при аварийной посадке в США

В США одноместный самолет повредил несколько машин.

Частный самолет на американской территории совершил аварийную посадку на улице в штате Джорджия, врезавшись в несколько автомобилей. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания The  New York Post. В СМИ отметили со ссылкой на местные правоохранительные органы, что одноместное воздушное судно Beechcraft Bonanza G-36 вынуждено совершило аварийную посадку в городе Гейнсвилл. В результате происшествия были повреждены минимум две машины. В настоящее время причины экстренной посадки борта пока что не сообщаются.

Полиция Гейнсвилла сообщила только о легких ранениях, не уточняя, кто именно пострадал и при каких обстоятельствах.

Напомним, что также крушение военного вертолета произошло в уезде Капхен провинции Кенгидо Южной Кореи.  Сведения о возможных жертвах и пострадавших уточняются. Еще одна катастрофа произошла ранее в Колумбии. В латиноамериканском государстве разбился пассажирский самолет от авиакомпании Satena. Пассажирский лайнер выполнял рейс "Кукута – Оканья". Все находившиеся на борту люди погибли.

Авиакомпания Conviasa прекращает полеты из Венесуэлы в Санкт-Петербург.

Фото и видео: New York Post, Telegram / РИА Новости

