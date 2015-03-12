В Якутии самолет со 152 пассажирами совершил аварийную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Инцидент произошел сегодня, 30 июня. Самолет выполнял рейс из Нерюнгри в Москву. Борт совершил аварийную посадку в связи с техническими неисправностями. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Нерюнгринской транспортной прокуратурой контролируется ход проведения доследственной проверки.
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Фото: pxhere.com
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