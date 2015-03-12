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В Якутии самолет со 152 пассажирами совершил аварийную посадку
Сегодня, 10:52
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В Якутии самолет со 152 пассажирами совершил аварийную посадку

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Посадка прошла благополучно, пострадавших нет.

В Якутии самолет со 152 пассажирами совершил аварийную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня, 30 июня. Самолет выполнял рейс из Нерюнгри в Москву. Борт совершил аварийную посадку в связи с техническими неисправностями. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет. Нерюнгринской транспортной прокуратурой контролируется ход проведения доследственной проверки.

Ранее мы сообщали, что в США потерпел крушение легкомоторный самолет.

Фото: pxhere.com

Теги: аварийная посадка, самолет, якутия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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