Самолет ИЛ-76 совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту

Самолет ИЛ-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка под Красноярском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта региона.

Инцидент произошел 3 сентября. По предварительным данным, причиной экстренного приземления мог стать пожар на борту или отказ одного из двигателей. настоящее время в аэропорту работают оперативные службы. Территория закрыта для приема воздушных судов. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, что самолет Air China сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя.

Видео: Telegram / Борус