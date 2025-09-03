  1. Главная
Сегодня, 10:27
182
Самолет ИЛ-76 совершил аварийную посадку в красноярском аэропорту

По предварительным данным, причиной экстренного приземления мог стать пожар на борту или отказ одного из двигателей.

Самолет ИЛ-76 совершил аварийную посадку в аэропорту Черемшанка под Красноярском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта региона.

Инцидент произошел 3 сентября. По предварительным данным, причиной экстренного приземления мог стать пожар на борту или отказ одного из двигателей. настоящее время в аэропорту работают оперативные службы. Территория закрыта для приема воздушных судов. Информация о пострадавших уточняется.  

Ранее мы сообщали, что самолет Air China сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя.

Видео: Telegram / Борус

