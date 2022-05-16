  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
209
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Самолет Air China сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя

0 0

Ожидается, что за пассажирами вылетит резервный борт.

Самолет авиакомпании Air China сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, самолет выполнял рейс из Лондона в Пекин. На его борту находились 311 пассажиров. Пилоты  выбрали Нижневартовск за счет хорошей погоды и длинной полосы, чтобы посадить воздушное судно. К самолету подогнали подходящий трап. Ожидается, что за пассажирами вылетит резервный борт.

Ранее мы сообщали, что из Петербурга в Узбекистан запускаются дополнительные прямые рейсы.

Видео: Telegram / Baza

Теги: air china, аварийная посадка, нижневартовск, самолет
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии