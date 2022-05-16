Самолет Air China сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя

Ожидается, что за пассажирами вылетит резервный борт.

Самолет авиакомпании Air China сел в Нижневартовске из-за отказа двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, самолет выполнял рейс из Лондона в Пекин. На его борту находились 311 пассажиров. Пилоты выбрали Нижневартовск за счет хорошей погоды и длинной полосы, чтобы посадить воздушное судно. К самолету подогнали подходящий трап. Ожидается, что за пассажирами вылетит резервный борт.

Ранее мы сообщали, что из Петербурга в Узбекистан запускаются дополнительные прямые рейсы.

Видео: Telegram / Baza