Из Петербурга в Узбекистан запускаются дополнительные прямые рейсы
Сегодня, 11:52
С 17 сентября добавляются в расписание полеты в Самарканд и Ташкент.

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Петербурга в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково. 

С 17 сентября добавляются в расписание полеты в Самарканд и Ташкент. В первый город рейсы будут осуществлять по средам и пятницам, вылет – в 02:15, прибытие – в 09:10. А в Ташкент запланированы перелеты по четвергам и субботам. Отправка – в 02:50, приземление – в 09:40. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Сухум прибыл первый самолет из Петербурга. По авиационной традиции воздушное судно приветствовали аркой из струй воды. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пулково, узбекистан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

