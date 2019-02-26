Из Петербурга в Узбекистан запускаются дополнительные прямые рейсы

С 17 сентября добавляются в расписание полеты в Самарканд и Ташкент.

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает прямые рейсы из Петербурга в Узбекистан. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

С 17 сентября добавляются в расписание полеты в Самарканд и Ташкент. В первый город рейсы будут осуществлять по средам и пятницам, вылет – в 02:15, прибытие – в 09:10. А в Ташкент запланированы перелеты по четвергам и субботам. Отправка – в 02:50, приземление – в 09:40.

Ранее мы рассказывали о том, что в Сухум прибыл первый самолет из Петербурга. По авиационной традиции воздушное судно приветствовали аркой из струй воды.

Фото: Piter.TV