На просьбу переесть на другое место экс-чемпион UFC ответил отказом.

Бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета после споров со стюардессой. Об этом сообщил EssentiallySports.

По информации источника, бортпроводница спросила российского бойца, сидевшего в аварийном ряду, сможет ли он помочь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Нурмагомедов не понял, что от него хотят, и вступил в спор. На просьбу переесть на другое место экс-чемпион UFC ответил отказом. В результате спортсмен и сопровождавшие его товарищи покинули самолет.

Ранее мы сообщали, что шахматисты Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу.

Видео: Telegram / SHOT