Шахматисты Непомнящий и Карлсен разделили первое место на чемпионате мира по блицу

Спортсмены сыграли в ничью.

Шахматисты из Норвегии и России Магнус Карлсен и Ян Непомнящий разделили первое место на чемпионате мира по блицу. Состязания состоялись на территории американского города Нью-Йорк. Соответствующее заявление через социальные сети опубликовали специалисты из Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Известно, что спортсмены разыграли мировое первенство в финале, который должен был состоять из четырех партий. Первые две партии остались за бывшим чемпионом мира по классическим шахматам, однако позже россиянину удалось отыграться. Затем между оппонентами последовали три партии, которые закончились вничью. В этот момент, как следует из сообщения ФИДЕ, норвежец предложил сопернику "разделить" лидирующую строчку рейтинга.

У нас два чемпиона мира по блицу. Поздравления! пост ФИДЕ в социальной сети Х

На сопровождающем новость видеоролике показано, что Карлсен и Непомнящий пожимают друг другу руки, а затем обнимаются.

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Фото и видео: YouTube / FIDE chess