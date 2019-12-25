Петербургская студентка стала чемпионкой мира по шахматам

В соревнованиях принимали участие 318 человек из 36 стран мира.

Студентка философского факультета РГПУ имени А. И. Герцена Елизавета Дорохина завоевала две награды и звание чемпионки мира по шахматам среди молодежи на крупном международном турнире, проходившем в Словении, в городе Термы Чатеж, сообщает пресс-служба вуза.

В соревнованиях принимали участие 318 человек из 36 стран мира. В первый день соревнований Елизавета заняла третье место по быстрым шахматам, а на следующий день стала чемпионкой блица. Шахматистка поделилась своими впечатлениями от участия в турнире.

Первенство по рапиду оказалось наиболее напряжённым — до последнего тура было непонятно распределение мест, а вот блиц прошёл для меня намного спокойнее, поэтому удалось выиграть соревнование за тур до конца. Елизавета Дорохина, студентка РГПУ А. И. Герцена

В пресс-службе университета также сообщили, что сейчас студентка продолжает совершенствовать свои навыки игры в шахматы и готовится к участию в будущих турнирах среди взрослых.

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Фото: herzen.spb.ru