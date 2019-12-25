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Неизвестный обстрелял окна пенсионерки в Дубровке
Сегодня, 10:18
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Неизвестный обстрелял окна пенсионерки в Дубровке

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По словам женщины, на лоджии и в стене она обнаружила повреждения, предположительно, от выстрелов из пневматического оружия.

Правоохранители разыскивают хулигана, который стрелял по окнам дома в Дубровке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Всеволожского района 29 июня обратилась 67-летняя жительница дома 25 по Школьной улице. По словам женщины, на лоджии и в стене она обнаружила повреждения, предположительно, от выстрелов из пневматического оружия. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Двинской улице двое мужчин выстрелили в потолок. Злоумышленников доставили в отдел для разбирательства. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дубровка, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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