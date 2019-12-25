Неизвестный обстрелял окна пенсионерки в Дубровке

По словам женщины, на лоджии и в стене она обнаружила повреждения, предположительно, от выстрелов из пневматического оружия.

Правоохранители разыскивают хулигана, который стрелял по окнам дома в Дубровке. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Всеволожского района 29 июня обратилась 67-летняя жительница дома 25 по Школьной улице. По словам женщины, на лоджии и в стене она обнаружила повреждения, предположительно, от выстрелов из пневматического оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что в квартире на Двинской улице двое мужчин выстрелили в потолок. Злоумышленников доставили в отдел для разбирательства.

Фото: Piter.TV