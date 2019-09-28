  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В квартире на Двинской двое мужчин выстрелили в потолок
Сегодня, 9:32
193
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В квартире на Двинской двое мужчин выстрелили в потолок

0 0

Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция Кировского района задержала двоих местных жителей за стрельбу у себя в квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 29 июня поступила информация о том, что в доме 4 по Двинской улице слышна стрельба. В квартире по указанному адресу поймали пьяных мужчин в возрасте 32 и 48 лет. Старший из них – хозяин жилища, он выстрелил из винтовки в потолок. 

Злоумышленников доставили в отдел для разбирательства. 

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Land Rover обстрелял "Газель" в ходе дорожного конфликта в Сертолово. Заявитель в тот момент находился в салоне, он не пострадал и протаранил внедорожник. 

Фото: Piter.TV

Теги: двинская улица, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии