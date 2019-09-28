В квартире на Двинской двое мужчин выстрелили в потолок

Злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция Кировского района задержала двоих местных жителей за стрельбу у себя в квартире. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям 29 июня поступила информация о том, что в доме 4 по Двинской улице слышна стрельба. В квартире по указанному адресу поймали пьяных мужчин в возрасте 32 и 48 лет. Старший из них – хозяин жилища, он выстрелил из винтовки в потолок.

Злоумышленников доставили в отдел для разбирательства.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель Land Rover обстрелял "Газель" в ходе дорожного конфликта в Сертолово. Заявитель в тот момент находился в салоне, он не пострадал и протаранил внедорожник.

Фото: Piter.TV