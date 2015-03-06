Водитель Land Rover обстрелял "Газель" в ходе дорожного конфликта в Сертолово

Заявитель в тот момент находился в салоне, он не пострадал и протаранил внедорожник.

Правоохранители задержали мужчину, стрелявшего из "травмата" после дорожного конфликта в Сертолово. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию накануне поступила информация о том, что возле заправки на Выборгском шоссе произошли авария и ссора со стрельбой. На месте обнаружили автомобиль Land Rover 56-летнего директора коммерческой фирмы, его увезли в отдел для разбирательства.

Спустя время заявление написал 25-летний водитель "Газели". Как рассказал обратившийся, они повздорили с мужчиной из Land Rover. Разборки продолжились на лесной дороге, и оппонент выстрелил несколько раз из травматического пистолета в лобовое стекло "Газели". Заявитель в тот момент находился в салоне, он не пострадал и протаранил внедорожник.

Ранее мы рассказывали о том, что стрельба в Аптекарском переулке из пневматики обернулась уголовным делом.

Фото: Piter.TV