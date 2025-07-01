Молодежь Заневского зажгла на фестивале "Время молодых"

Праздник собрал более 1000 активных и энергичных ребят. В программе: йога, мастер-классы по финансовой грамотности и участию в грантах, творческие активности, а также выступление кавер-бэнд "Революция".

В Кудрово отпраздновали День молодежи: арт-фестиваль "Время молодых" собрал более 1000 ярких и энергичных ребят. Праздник развернулся сразу на трёх тематических площадках с активностями на любой вкус: от йоги и джампинга до мастер-класса по созданию медиаконтента и тренинга по финансовой грамотности. Кроме деловой и спортивной программы, организаторы подготовили насыщенную концертную программу. На сцене: оглушительное музыкальное шоу барабанщиц, эффектные танцы в разных стилях и талантливые вокальные номера. Гости фестиваля поделились своими эмоциями от праздника:

Организация на высшем уровне. Все супер. Очень жду кавер-группу "Революция". Точно не зря приехала. Больше всего мне танцевальная группа Diamonds запомнилась. Очень красиво, девочки в красных платьях выступали. Супер!

Здесь все создано для того, чтобы люди развивались творчески, культурно, а также проявляли себя на сцене.

Классно, что такие мероприятия проводятся. Хорошо бы, если бы в каждом районе вы такие мероприятия делали.

Уличный фестиваль объединил местных молодых артистов, многие из них являются воспитанниками дома культуры или посещают секции в Кудрово и Янино.

Нам очень понравилось выступать на этой сцене, мы очень рады, что нас пригласили на такое яркое мероприятие. Очень приятно было видеть много молодых, талантливых ребят. Очень круто, что несмотря даже на такую погоду, которая, казалось бы, могла бы всё подпортить, но всё прошло очень круто, классно, и что вообще это мероприятие состоялось. Новак Александра, участница танцевального коллектива "Next"

Праздник был организован центром культуры и досуга "Кудрово" совместно с администрацией Заневского городского поселения.

В этом году мы как организаторы решили еще расширить масштаб фестиваля. Сделали три действующих площадки, первая из которых объединяла спортсменов. Вторая просветительская площадка на базе нашего обновленного молодежного пространства "Домик". И вот сейчас мы находимся на концертной площадке, где принимают участие порядка 30 коллективов с общим охватом более 250 человек. Мария Тырувере, директор центра культуры и досуга "Кудрово"

Также во время праздника подвели итоги первой муниципальной премии молодежных достижений "Время первых". 60 дипломов в различных номинациях получили самые активные юные жители и творческие коллективы Заневского поселения. В номинации "Медиа и PR" награду получила главный редактор газеты "Заневский вестник", один из самых молодых руководителей СМИ в Ленобласти.

"Заневский Вестник" – это молодое издание. В прошлом году газета отметила свое 15-летие. У нас авторы тоже преимущественно молодые. Средний возраст журналиста – это 31 год. Главные герои – это наши жители Заневского поселения. Они активные, неравнодушные, своей энергией. Они показывают, что молодость не заканчивается в 35 лет, она продолжается и дальше. Екатерина Фокеева, главный редактор газеты "Заневский Вестник"

Кульминацией вечера стало выступление профессиональной кавер-группы "Революция", под которое зажгли все гости фестиваля. Как рассказала сама молодежь Заневского, фестиваль – это не только возможность повеселиться, но и повод найти друзей близких по духу.

Фото, видео: Piter.TV