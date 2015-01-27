Петербуржцев наградили почетными знаками за вклад в развитие города

Ежегодная церемония состоялась в Мариинском дворце.

Почетные знаки "За особый вклад в развитие Санкт-Петербурга" и "За безупречную службу Санкт-Петербургу" раздали сегодня местным жителям в здании Мариинского дворца. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Заксобрания Северной столицы.

На традиционной церемонии с речью выступил спикер петербургского парламента Александр Бельский. Депутат отметил, что награждение в этом году особенно важно, поскольку проходит на фоне празднования 30-летия Законодательного Собрания Северной столицы.

Эти награды – символ глубокого уважения к вашим заслугам не только Законодательного Собрания, но и всего города. Сегодня в этом зале собрались абсолютно разные люди, которые трудятся в самых различных сферах деятельности. Но всех вас объединяет одно: вы беззаветно и искренне любите наш город, делаете всё возможное для Санкт-Петербурга и его жителей. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Ранее мы рассказывали, что в Мариинском дворце депутаты парламента сыграли партию с чемпионкой мира по шахматам.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга