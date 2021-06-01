В Мариинском дворце сыграли с чемпионкой мира по шахматам

Парламентарии и шахматисты-любители провели сеанс одновременной игры с Ольгой Кармановой.

Сегодня в честь празднования 30-летия Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в Мариинском дворце прошел сеанс одновременной игры в шахматы, – сообщают в пресс-службе петербургского парламента.

Шахматисты-любители и, в частности, депутат ЗакСа Антон Рудаков сыграли партию с чемпионкой мира по шахматам Ольгой Кармановой. Перед началом события парламентарий зачитал приветственное слово от председателя парламента Северной столицы Александра Бельского.

Сегодня Мариинский дворец превратился в место проведения захватывающих интеллектуальных баталий, настоящего праздника шахматного спорта. Мероприятие дарит участникам уникальную возможность сыграть с талантливой юной шахматисткой, завоевавшей высокое признание на мировом уровне. Петербургская спортсменка выдержала труднейшую борьбу с сильными, достойными соперниками и отстояла честь нашей страны, продолжив триумфальные традиции отечественной шахматной школы. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

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Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга