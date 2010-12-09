В Петербурге 11 декабря состоится XXII Съезд строителей

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация.

В Петербурге 11 декабря в атриуме исторического парка "Россия – моя история" состоится XXII Съезд строителей. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация. В работе съезда планируется участие губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.



С докладами и сообщениями выступят президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский, председатель КГИОП Алексей Михайлов, президент Союза Александр Вахмистров.

Вторая часть Съезда – общее собрание ССОО. В его рамках будет определен план работы на 2025 год.

Фото: Союз строительных объединений и организаций СПб