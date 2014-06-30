В Петербурге прошёл XXIII Съезд строителей: город подвёл итоги года и обозначил планы развития

Важное место в докладе заняло строительство социальных объектов.

В Санкт-Петербурге состоялся XXIII Съезд строителей, который традиционно открыл губернатор Александр Беглов. Он представил участникам ключевые результаты работы строительной отрасли за 2025 год и рассказал о проектах, которые продолжают менять городскую инфраструктуру.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", одним из приоритетов остаётся развитие транспорта. До конца года будет введён в эксплуатацию первый участок трамвайной линии "Купчино – Шушары – Славянка", а полноценный запуск маршрута ожидается в следующем году. Быстрее графика продвигается строительство Большого Смоленского моста и Широтной магистрали скоростного движения.

Отдельно губернатор остановился на проектах метрополитена. Он подчеркнул, что финансирование строительства метро сейчас находится на рекордном уровне, и город готов увеличивать темпы работ. По его словам, к 2030 году планируется открыть около десяти новых станций — это один из самых масштабных планов за историю развития подземки. В конце года намечено завершение первого участка Красносельско-Калининской линии, включающего станции "Юго-Западная" и "Путиловская".

Важное место в докладе заняло строительство социальных объектов. В городе продолжают работу в рамках программы "10 приоритетов развития". Как отмечают участники съезда, Петербург стабильно сохраняет лидерство по вводу социальных учреждений. Президент Союза строительных объединений и организаций Александр Вахмистров напомнил, что город уже ликвидировал дисбаланс между количеством жилья и доступностью детсадов и школ.

С начала года в Петербурге построено более двух миллионов квадратных метров жилья. До конца года планируют завершить свыше ста социальных объектов, включая десятки школ, детских садов, центры обслуживания населения, культурные пространства и спортивные комплексы. Запланировано также открытие 21 медицинского объекта, среди которых новые корпуса больниц, поликлиники, кабинеты врачей общей практики и станции скорой помощи.

Вице-президент Ассоциации "Национальное объединение строителей" Антон Мороз отметил, что 2025 год стал периодом активного внедрения цифровых технологий. Петербург, по его словам, выступает одним из лидеров по внедрению цифровых моделей и ИИ-процессов в строительстве.

В рамках съезда прошли три выставки, организованные Союзом строителей Петербурга: работы участников конкурса "Мои родители — строители!", фотопроект "Вместе строим для сильной России", а также выставка "Каски в красках".

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"