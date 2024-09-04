Петербург ввел более 2 млн квадратных метров жилья

Все это за 11 месяцев.

В Санкт-Петербурге за январь — ноябрь 2025 года ввели в эксплуатацию свыше 2 миллионов квадратных метров жилых помещений, сообщили в городском комитете по строительству.

В ноябре объём ввода составил 56,6 тысячи квадратных метров. В этой цифре учтены 75 домов на 1 259 квартир, среди которых пять многоквартирных зданий площадью 43,6 тысячи квадратных метров и 70 домов индивидуального жилищного строительства площадью 13 тысяч квадратных метров.

Наибольшее количество жилья в ноябре появилось в Невском районе — 24,1 тысячи квадратных метров, где сдали два дома на 816 квартир. На втором месте — Пушкинский район с одним домом на 241 квартиру площадью 11,3 тысячи квадратных метров. Третью позицию занял Калининский район, где ввели многоквартирный дом на 64 квартиры общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров.

Помимо жилой застройки, в ноябре в городе ввели 28 объектов общегражданского назначения. Среди них — детский сад во Фрунзенском районе, школы в Московском, Василеостровском и Приморском районах, подстанция скорой помощи в Красносельском районе и поликлиника в Невском районе.

