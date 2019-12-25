В Петербурге обновили проект межевания для нового квартала на Митрофаньевском шоссе

Глава города подчеркнул, что здесь появится целый комплекс объектов, необходимых для новых жителей.

Правительство Петербурга на совещании с губернатором Александром Бегловым согласовало изменения в проект межевания территории возле Митрофаньевского шоссе. На участке между двумя проектируемыми улицами и будущей пробивкой Измайловского проспекта будет создан крупный жилой квартал с социальной инфраструктурой. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Глава города подчеркнул, что здесь появится целый комплекс объектов, необходимых для новых жителей. В квартале построят детский сад на 105 мест, школу на 825 учеников и большой "Серебряный центр" для пожилых жителей Адмиралтейского района. Последний разместится во встроенных помещениях площадью около 5 тыс. кв. метров.

Помимо жилых домов, проект включает гостиницу вместимостью около 1450 человек, помещения для сотрудников правоохранительных органов, гаражи и спортивный клуб площадью около 4 тыс. кв. метров. Также предусмотрены помещения для дополнительного образования.

Городские власти отмечают, что все социальные объекты инвесторы обязаны не только построить, но и передать в собственность Петербурга. Одновременно со строительством домов запланировано создание дорожной сети, остановок общественного транспорта и благоустройство территории.

Фото: Смольный