По улицам Адмиралтейского района пронесли Знамя Победы

От Мемориала народным ополченцам на Садовой улице до памятника Героям Краснодона в парке Екатерингоф прошли юнармейцы, участники молодежных движений, волонтеры и ветераны войны. В акции поучаствовали более 300 человек, передает 7 мая телеканал "Санкт-Петербург".

Проводим эту прекрасную акцию, когда ребята, представляющие разные образовательные учреждения, разные общественные организации, могут прикоснуться к истории. Полина Бабаева, заместитель главы администрации Адмиралтейского района

Участники почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили цветы к монументу.

