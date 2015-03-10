По улицам Адмиралтейского района пронесли Знамя Победы

От Мемориала народным ополченцам на Садовой улице до памятника Героям Краснодона в парке Екатерингоф прошли юнармейцы, участники молодежных движений, волонтеры и ветераны войны. В акции поучаствовали более 300 человек, передает 7 мая телеканал "Санкт-Петербург".
Проводим эту прекрасную акцию, когда ребята, представляющие разные образовательные учреждения, разные общественные организации, могут прикоснуться к истории.
Полина Бабаева, заместитель главы администрации Адмиралтейского района
Участники почтили память погибших минутой молчания, после чего возложили цветы к монументу.
