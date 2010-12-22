На Большом Смоленском мосту начали монтаж разводного пролета над Невой

Новый этап строительства Большого Смоленского моста продвигается по плану.

В Петербурге стартовал очередной этап строительства Большого Смоленского моста. По информации городских властей, специалисты перешли к монтажу двукрылого разводного пролета. Дату начала работ выбрали в связи с 175-летием Благовещенского моста, который стал первой разводной конструкцией через Неву.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что "разводные мосты являются важной частью городского облика" и подчеркнул, что "Большой Смоленский мост представляет собой мегапроект, поддержанный президентом России и отражающий развитие города по принципам XIX века".

Проект предусматривает высоту центральной части будущего моста в сведенном положении на уровне 15 метров. Судоходный пролет достигнет 60 метров, что позволит обеспечить стабильный проход судов по реке.

Конструкции разводного узла были собраны заранее на стапеле, расположенном на левом берегу Невы. Масса каждого крыла составляет около 400 тонн.

Возведение моста осуществляется между мостом Александра Невского и Володарским.

