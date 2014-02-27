  1. Главная
В Петербурге объявили дату запуска первого участка скоростного трамвая "Купчино – Шушары – Славянка"
Сегодня, 12:45
Полностью линия будет введена к концу следующего года.

Жители южных районов Санкт-Петербурга получат долгожданный новогодний подарок — уже в конце декабре откроется первая очередь скоростной трамвайной линии "Купчино – Шушары – Славянка". Об этом на "Прямой линии" с горожанами сообщил губернатор Александр Беглов.

Портал "Строительный Петербург" отметил, что строители выполнили взятые обязательства и готовы ввести в эксплуатацию начальный отрезок трамвайного маршрута протяженностью 11 километров. Он соединит станцию метро "Купчино" с поселком Шушары.

Мы обещали петербуржцам и Президенту ввести этот участок длиной 11 километров до конца года. И мы его запустим. Сделаем новогодний подарок жителям южных районов. До конца следующего года – откроем всю линию.

Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Параллельно в Северной столице приближается к завершению еще один важный инфраструктурный проект. Как сообщил губернатор, в ближайшее время будут закончены работы на первом пусковом участке новой, шестой по счету, Красносельско-Калининской линии метрополитена. 

Фото: Telegram / Петербург - Пресс-служба

