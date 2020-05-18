  1. Главная
В Петербурге к Новому году готовятся открыть 2 станции новой линии метро
Сегодня, 8:41
Эти две станции станут первыми объектами новой, шестой (коричневой) линии метро.

Губернатор Александр Беглов во время "Прямой линии" на телеканале "Санкт-Петербург" сообщил, что строительство первого пускового участка Красносельско-Калининской линии вышло на завершающую стадию. По словам главы города, станции "Юго-Западная" и "Путиловская" будут открыты до наступления Нового года.

Как отметил портал "Строительный Петербург", эти две станции станут первыми объектами новой, шестой (коричневой) линии метро. Их ввод значительно улучшит транспортную доступность юго-западных кварталов, где на протяжении нескольких лет активно развивается жилая застройка. Многие маршруты наземного транспорта сейчас работают с перегрузкой, и запуск подземки позволит перераспределить пассажиропоток.

На объекте завершены основные строительные работы, смонтированы инженерные системы, проведено техническое оснащение и оформлены станционные пространства. Сейчас продолжаются тестовые проверки оборудования, наладка систем вентиляции, связи и безопасности — этап, необходимый перед вводом в эксплуатацию любого метрополитеновского объекта.

Также в Петербурге стартует подготовка к строительству трамвайной линии Шушары – Колпино.

