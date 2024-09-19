XXIII Съезд строителей пройдет в Петербурге 10 декабря

В рамках мероприятия запланировано обсуждение текущих достижений и будущих перспектив строительной индустрии Петербурга и Ленобласти.

XXIII Съезд строителей состоится 10 декабря в Северной столице. Ежегодное мероприятие пройдёт в историческом парке "Россия – моя история", расположенном по адресу: ул. Бассейная, дом 32. Сбор участников начнется в 15:00, сообщает портал "Строительный Петербург".

Инициатором Съезда выступает Союз строительных объединений и организаций. В рамках мероприятия запланировано обсуждение текущих достижений и будущих перспектив строительной индустрии Петербурга и Ленобласти. Дополнительно в программе предусмотрена премьера фильма и открытие экспозиции строительных шлемов-участников конкурса "Каски в красках", организованного впервые в текущем году.

Принять участие в мероприятии можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Регистрационную форму необходимо отправить на электронную почту ssoo_pr@mail.ru или ssoobux@mail.ru.

