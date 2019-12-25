Согласован облик малоэтажного жилого дома на Кооперативной улице в Парголово

Территория вокруг дома будет оборудована парковочными местами, спортивной площадкой и детской зоной отдыха.

Архитектурный облик будущего малоэтажного жилого дома, планируемого в посёлке Парголово на участке по адресу: Кооперативная улица, дом 17, литера А, получил официальное согласование. Об этом информирует портал "Строительный Петербург".

Авторство проекта принадлежит проектной организации ООО "ПРОЕКТНОЕ БЮРО "ПЕТРОГРАД". Земельный участок располагается в зоне, окружённой промышленно-хозяйственными строениями. Главный вход в жилой комплекс обращён к пересечению Кооперативной улицы и внутреннего проезда, проходящего вдоль южной стороны участка. В составе помещений предусматриваются также нежилые пространства. Внешняя отделка здания выполнена в технике штукатурки, имитирующей клинкерный кирпич.

Территория вокруг дома будет оборудована парковочными местами, спортивной площадкой и детской зоной отдыха. Все элементы благоустройства будут визуально разделяться зелёными зонами.

Ранее мы сообщили о том, что детский сад на 220 мест возвели в ЖК "Чистое небо".

Фото: портал "Строительный Петербург"