Детский сад на 220 мест возвели в ЖК "Чистое небо"

В Приморском районе Петербура завершилось строительство современного дошкольного образовательного учреждения на 220 воспитанников. Об этом информирует портал "Строительный Петербург".

Детский сад расположен в ЖК "Чистое небо" по адресу: Арцеуловская аллея, дом 17, корпус 2. Учреждение рассчитано на прием малышей возрастом от полутора до семи лет и состоит из двенадцати групповых помещений, оснащенных игровой и спальнями, музыкальным классом, секционным бассейном, спортзалом и помещениями для дополнительного творчества.

Внешнюю территорию учреждения украсили детские игровые комплексы с навесами, спортивные площадки и метеоплощадка для проведения занятий на свежем воздухе и наблюдений за погодой. Новое здание существенно расширит инфраструктуру детских садов города и повысит доступность мест для молодых семей, живущих в динамично развивающемся районе.

Фото: портал "Строительный Петербург"