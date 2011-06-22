Поправки разработаны по заказу застройщика ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик".

Общественные обсуждения проекта межевания территории в Приморском районе стартовали в режиме онлайн, информирует портал "Строительный Петербург".

Территория ограничена с южной стороны Граничной улицей, западной стороной – планируемой автомагистралью, северной частью – границей Курортного района Санкт-Петербурга, восточной – территорией заказника "Юнтоловский". Изначально границы утверждены распоряжением Правительства СПб от 17 марта 2009 года № 288, рассматриваются изменения применительно к кварталу 1, окруженному Юнтоловским проспектом, внутриквартальной дорогой, границей Курортного района и Гладышевским проспектом.

Поправки разработаны по заказу застройщика ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик". Они предполагают создание земельных участков для возведения высотных многоквартирных домов, торговых точек, заведений общепита и учреждений коммунального хозяйства.

Онлайн-обсуждение проекта продлится с 2 по 30 декабря 2025 года, организатором выступает Комитет по градостроительству и архитектуре. Экспозиция проекат доступна на официальном портале Комитета с 10 по 19 декабря 2025 года включительно (до 23:59). Предложения и отзывы по проекту, а также сопроводительные документы принимаются в процессе выставки как через сайт, так и почтовыми отправлениями непосредственно в адрес Комитета.

Пользователи без доступа к интернет-ресурсам смогут ознакомиться с экспозицией в помещении Комитета и администрации Приморского района в рабочее время.

Фото: портал "Строительный Петербург"