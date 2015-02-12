В Комарово согласовали архитектурно-градостроительный облик комплекса зданий санатория

Архитектурный вид комплекса зданий санатория "Дом отдыха Комарово", расположенного в одноимённом посёлке на улице Отдыха, д. 6, лит. А, получил официальное одобрение. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".
Проект подготовлен студией "СЛОИ АРКИТЕКТС РУС" по инициативе заказчика — компании "КОМАРОВО ДЕВЕЛОПМЕНТ". Планировка корпусов включает размещение гостиничных номеров, помещений для медицинских осмотров, кабинетов врачей и медсестёр, отделений физиотерапии, грязелечения, гирудотерапии, массажных комнат, зала лечебной гимнастики, помещений реабилитации, служебных пространств и регистрационной зоны.
Фасады будущего санаторного комплекса предполагается облицевать материалами, имитирующими натуральное дерево и металл, каменную кладку и панелями, похожими на природный камень. Некоторые строения украсят оригинальные элементы кровли с использованием декоративных стеклянных конструкций.
Территория комплекса дополнится искусственным водоёмом, площадками для релаксации, автомобильной стоянкой и зелёными насаждениями.
Фото: портал "Строительный Петербург"
