Новый участок Яхтенной улицы ввели в эксплуатацию

В Петербурге введен в эксплуатацию новый участок Яхтенной улицы, соединяющий Камышовую улицу с Планерной улицей. Об этом информирует портал "Строительный Петербург".

На участке оборудована дорожная полоса, пешеходные зоны с велосипедными дорожками, установлены остановки общественного транспорта и озеленены территории.

Строительство осуществлялось в рамках реализации адресной инвестиционной программы, реализуемой Фондом капитального строительства и реконструкции, находящимся в ведении Комитета по строительству. Генеральным исполнителем работ выступило ООО "Кит".

Фото: портал "Строительный Петербург"