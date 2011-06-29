В Московском и Приморском районах поддержали проекты планировки строительства культурно-досугового центра и картинг-клуба

Создание новых спортивных и культурных площадок является значимым событием для отдаленных районов города.

Проекты планировки строительства культурно-досугового центра в Московском районе, расположенного на улице Домодедовской (район Авиагородок), а также клуба любителей картинга и мотоспорта "Примо Картинг" с крытым картодромом на территории, ограниченной Приморским шоссе, Яхтенной, Школьной и Туристской улицами, получили поддержку. Об этом информирует портал "Строительный Петербург".

Вместо первоначально планируемых автосервиса, заправки и автомобильного салона, администрация приняла решение отдать земельный участок под развитие спортивного кластера, что принесет пользу жителям приморской зоны.

Во время консультаций с жителями Приморского района граждане выразили опасения относительно возможного повышенного уровня шума от будущего объекта. Чтобы учесть пожелания горожан, было принято решение построить картодром закрытым типом, с применением новейших материалов, поглощающих шумы.

Новый культурный центр в Авиагородке рассчитан на аудиторию в полторы тысячи человек и будет включать просторный концертный зал, кинотеатр, учебные студии танца и театра, а также выставку произведений искусства. Центр войдет в структуру Культурно-досугового центра "Московский".

Фото: портал "Строительный Петербург"