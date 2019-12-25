  1. Главная
Петербуржцам рассказали, какие соцобъекты откроют в Петербурге в 2025 году
Сегодня, 15:57
Как сообщил губернатор, в 2025 году планируется открыть свыше 100 новых объектов.

Губернатор Александр Беглов принял участие в XXIII съезде строителей Санкт-Петербурга, прошедшем 10 декабря в парке "Россия — моя история". В своём выступлении он отметил, что в прошлом году городу удалось полностью закрыть дефицит социальных объектов, а по темпам их ввода Петербург стал одним из лидеров страны. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург"

Как сообщил губернатор, в 2025 году планируется открыть свыше 100 новых объектов. Среди них — детские сады и школы, медицинские учреждения, культурные и спортивные площадки. В перечне — 26 детсадов, 30 школ, три корпуса больниц, пять поликлиник, кабинеты врачей общей практики, станции скорой помощи, центры соцобслуживания и культурные учреждения.

Во время съезда глава города также вручил отраслевые награды. Строители получили благодарности Минстроя России и почётные знаки "Строителю Санкт-Петербурга" разных степеней.

