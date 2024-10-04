В Петербурге в 2026 году планируют достроить более 80 социальных объектов

В рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) будут построены 34 объекта, еще 50 — за счет вложений инвесторов.

В Санкт-Петербурге в 2026 году ожидается ввод более 80 объектов социальной инфраструктуры. Часть из них строится за счет городского бюджета, другая — при участии инвесторов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

За бюджетные средства планируется завершить строительство 34 объектов. Среди них — шесть школ, которые появятся в Красногвардейском, Кировском и Красносельском районах Петербурга, а также в Выборгском районе Ленинградской области на территориях, находящихся в ведении города. Кроме того, должны открыться семь детских садов в Красногвардейском, Московском, Красносельском, Выборгском и Фрунзенском районах.

Значительная часть проектов связана с развитием медицинской инфраструктуры. В следующем году планируется завершить шесть объектов здравоохранения. Речь идет о новых поликлиниках в Курортном и Калининском районах, больнице на Авангардной улице и диспансере во Фрунзенском районе. Также в Песочном должны появиться паркинг и общежитие для врачей онкологического центра.

В планах города — открытие двух культурных объектов: литературного музея в Пушкине и Академии танца Бориса Эйфмана. Кроме того, завершится строительство спортивной школы на проспекте Ветеранов и учебно-спортивного комплекса "Знамя". Еще одиннадцать объектов относятся к различным городским службам и инфраструктуре.

Инфографика: портал "Строительный Петербург"

Инвесторы также активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры. За их счет в 2026 году предполагается ввести около 50 объектов. Среди них — десять школ, которые строятся в Василеостровском, Выборгском, Калининском, Московском, Приморском и Фрунзенском районах. В Красногвардейском районе появятся три совмещенных здания, где разместятся и школа, и детский сад.

Кроме того, инвесторы завершат строительство двадцати детских садов. Четырнадцать из них будут отдельными зданиями, а еще шесть разместятся во встроенных помещениях жилых домов. Новые дошкольные учреждения строятся сразу в двенадцати районах города.

В сфере здравоохранения за счет частных вложений планируется открыть десять объектов. Это три поликлиники в Выборгском, Петродворцовом и Приморском районах, а также семь помещений для кабинетов врачей общей практики.

Помимо этого, инвесторы готовят к вводу семь объектов для городских служб — помещения для районных администраций, пункт полиции, библиотеку и многофункциональный центр.

