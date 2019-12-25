Красносельский район Петербурга до 2028 года получит 29 новых школ и детсадов

С 2019 года в Красносельском районе уже введено 88 социальных объектов.

Красносельский район Санкт-Петербурга вошёл в число лидеров по развитию социальной инфраструктуры. До конца 2028 года здесь планируется открыть 19 детских садов и 10 школ. Об этом 23 декабря сообщил губернатор Александр Беглов на рабочем совещании с членами городского правительства.

Как отметил портал "Строительный Петербург", район остаётся одним из самых быстрорастущих в городе: сегодня в нём проживают более 440 тысяч человек. Активная жилая застройка последних лет потребовала опережающего развития социальной сети, и власти делают на этом особый акцент. По словам губернатора, при планировании новых кварталов приоритетом становится не только жильё, но и доступность образования, медицины и спорта.

С 2019 года в Красносельском районе уже введено 88 социальных объектов. Среди них — 24 детских сада, 15 школ, здание Красносельского колледжа, девять учреждений здравоохранения, пять спортивных и три культурно-досуговых объекта, а также молодёжные клубы.

В ближайшие годы программа будет продолжена. До 2028 года планируется открыть восемь новых школ на 6,6 тысячи мест с возможностями дополнительного образования. Ещё две школы советской постройки пройдут реконструкцию по "петербургскому стандарту". Одну из них — на улице Добровольцев — введут в эксплуатацию уже в 2026 году, модернизация школы в посёлке Хвойный завершится в 2028-м.

Отдельное внимание уделяется дошкольному образованию. В течение трёх лет в районе появятся 19 новых детских садов, рассчитанных почти на три тысячи воспитанников.

Параллельно развивается спортивная и медицинская инфраструктура. В 2026 году в Красносельском районе планируется открыть здание спортивной школы с крупной ледовой ареной и двумя бассейнами. В ближайшее время заработает новое здание станции скорой помощи в Красном Селе. Также в планах — начало работы Центра хирургии в Детской городской больнице № 1 и строительство высокотехнологичного корпуса городской больницы № 15.

