Петербуржцам с воздуха показали новую подстанцию скорой помощи в Красном Селе

В Красном Селе завершено строительство современной подстанции скорой помощи на улице Рябчикова. Объект впервые показали петербуржцам с высоты птичьего полёта — опубликованная съёмка демонстрирует, как выглядит новое здание и прилегающая территория после окончания работ.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", подстанция построена по Адресной инвестиционной программе города. Это двухэтажное здание площадью 1 388 м² с пристроенным гаражом на семь спецмашин. На первом этаже размещены диспетчерская, принимающая вызовы круглосуточно, помещения для посетителей и технические комнаты. На втором — зоны отдыха для персонала, гардеробные и учебный класс.

С высоты хорошо видно, что объект полностью готов к работе: устроены подъездные пути, площадка для выезда машин, парковка и инфраструктура для круглосуточной деятельности. Подстанция рассчитана на работу 45 сотрудников в наибольшую смену и может выполнять до 28 тысяч выездов ежегодно.

Также петербуржцам показали с воздуха новую школу на бульваре Александра Грина.

Видео: портал "Строительный Петербург"