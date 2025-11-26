Петербуржцам показали с воздуха новую школу на бульваре Александра Грина

Здание выполнено в морской тематике.

В Василеостровском районе завершено строительство новой школы на 400 мест в жилом комплексе "Аквилон ZALIVE". Объект на бульваре Александра Грина, 6 впервые показали с высоты птичьего полёта. Разрешение на ввод уже получено, сообщил портал "Строительный Петербург".

На воздушных кадрах видно, что здание выполнено в морской тематике: мягкие линии фасадов и цветовое решение напоминают о близости воды. Внутри размещены два бассейна, актовый зал, кабинетная система, мастерские и помещения для кружков. Школа рассчитана на современные образовательные программы и внеклассную деятельность.

Учреждение закреплено за ГБОУ СОШ № 708 "Открытие". Контроль строительства осуществляли специалисты городского "Управления строительными проектами".

Видео: портал "Строительный Петербург"