  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:46
192
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам показали с воздуха новую школу на бульваре Александра Грина

0 0

Здание выполнено в морской тематике.

В Василеостровском районе завершено строительство новой школы на 400 мест в жилом комплексе "Аквилон ZALIVE". Объект на бульваре Александра Грина, 6 впервые показали с высоты птичьего полёта. Разрешение на ввод уже получено, сообщил портал "Строительный Петербург"

На воздушных кадрах видно, что здание выполнено в морской тематике: мягкие линии фасадов и цветовое решение напоминают о близости воды. Внутри размещены два бассейна, актовый зал, кабинетная система, мастерские и помещения для кружков. Школа рассчитана на современные образовательные программы и внеклассную деятельность.

Учреждение закреплено за ГБОУ СОШ № 708 "Открытие". Контроль строительства осуществляли специалисты городского "Управления строительными проектами".

Видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: бульвар александра грина, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии