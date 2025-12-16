Прилепин может стать проректором Горного университета

Захар Прилепин рассматривается на должность проректора в Санкт-Петербургском горном университете. Об этом сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на информацию нескольких источников, близких к писателю.
Сам литератор намекал на грядущие карьерные перемены ещё в конце мая во время Книжного салона в Петербурге. Тогда он заявил о найденной работе в городе, отметив, что предложение ему поступило и он "с большим удовольствием согласился", однако подробности раскрывать не стал.
Как утверждают собеседники издания, инициатором приглашения выступил ректор Горного института Владимир Литвиненко.
Захар Прилепин: литература должна быть в центре национальной дискуссии.
Фото: "Петербургский дневник" (Олег Золото)
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