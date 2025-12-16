Прилепин может стать проректором Горного университета

Сам литератор намекал на грядущие карьерные перемены ещё в конце мая во время Книжного салона в Петербурге.

Захар Прилепин рассматривается на должность проректора в Санкт-Петербургском горном университете. Об этом сообщает "Петербургский дневник", ссылаясь на информацию нескольких источников, близких к писателю.

Сам литератор намекал на грядущие карьерные перемены ещё в конце мая во время Книжного салона в Петербурге. Тогда он заявил о найденной работе в городе, отметив, что предложение ему поступило и он "с большим удовольствием согласился", однако подробности раскрывать не стал.

Как утверждают собеседники издания, инициатором приглашения выступил ректор Горного института Владимир Литвиненко.

Захар Прилепин: литература должна быть в центре национальной дискуссии.

Фото: "Петербургский дневник" (Олег Золото)