В Петербурге выкупят соцобъекты и откроют новые поликлиники

Список объектов удивил петербуржцев.

Власти Санкт-Петербурга подписали пакет документов о создании и передаче в городскую собственность ряда социальных объектов в разных районах. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в еженедельном обращении.

По словам главы города, в поселке Песочный на Ленинградской улице планируется выкуп детского сада, рассчитанного на 110 мест. Объект будет передан в собственность Петербурга и включен в городскую систему дошкольного образования. На Октябрьской набережной предусмотрено строительство четырехэтажного медицинского диагностического центра. Учреждение будет рассчитано на 100 посещений в смену и станет частью городской сети здравоохранения.

В Красногвардейском районе власти приобретут нежилые помещения на проспекте Энергетиков. В них разместят детскую поликлинику № 68, что позволит расширить доступность медицинской помощи для жителей района. Также сообщается, что школа № 297 в Пушкинском районе получит новый спортивный комплекс. На Васильевском острове откроется филиал городской поликлиники № 5.

Кроме того, в Красном Селе уже выкуплен дополнительный корпус школы № 262, расположенный на улице Лермонтова. Объект включен в городскую образовательную инфраструктуру.

Ранее Володин рассказал о возросших социальных выплатах с января 2026 года.

Фото: pxhere.com